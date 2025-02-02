В Тюмени запускают онлайн-школу для родителей детей с аутизмом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный онлайн-проект "Школа по ранней помощи для родителей" запускает АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты" при поддержке администрации Тюмени.

Именно образование родителей играет ключевую роль в ранней помощи детям с аутизмом. Как правило, они проводят больше всего времени со своим ребенком и имеют больше возможностей для его развития.

"На занятиях Школы поговорим о навыках коммуникации, социальных, двигательных и игровых навыках, о том, как легко и просто можно развивать все эти навыки дома, обсудим важные моменты оказания первой помощи с педиатром. Конечно, затронем тему гаджетов, поймем, в чем их польза, а в чем вред для ребенка" - отметила руководитель проекта, специалист по ранней помощи Наталия Ситова.

Занятия в школе бесплатные, для участия нужно зарегистрироваться здесь, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.