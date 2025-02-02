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Тюменцам показали, как будет выглядеть школа-сад в пос. Московский

Общество, 19:14 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новой школе-саду в пос. Московский Тюменского района завершаются работы.

Сейчас здесь идет комплектование оборудованием. Запуск объекта запланирован на февраль, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Как выглядит учреждение, можно увидеть уже сейчас. Виртуальную экскурсию по современному пространству провел директор школы - Дмитрий Ряхов.

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# образование , Тюменский район , школа , экскурсия

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