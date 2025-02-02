  • 2 февраля 20252.02.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники узнали о Сталинградской битве от ее участника-фронтовика

Общество, 16:04 02 февраля 2025

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

В День воинской славы России школьники Тюмени, глава города Максим Афанасьев, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, активисты "Молодой гвардии" навестили участника Сталинградской битвы, ветерана-фронтовика Александра Дикарева.

﻿

"Александр Ефимович неоднократно подчеркивал, что они с сослуживцами делали все возможное для победы. Я с гордостью вручил ему медаль в честь 80-летия Великой Победы над фашистской Германией и ее союзниками", - поделился после встречи Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Вместе с ветераном гости вместе любимые песни военных лет, пообщались и поблагодарили победителя за его подвиг и труд.

"Эта встреча надолго останется в памяти молодых ребят. Они пообщались с настоящим героем — легендой нашего города. Мы гордимся каждым ветераном, каждым Победителем!", - заключил Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , ветераны , Сталинградская битва

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 02.02.2025Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области
16:31 02.02.2025Андрей Миллер: главная причина большинства ДТП - скорость
16:04 02.02.2025Тюменские школьники узнали о Сталинградской битве от ее участника-фронтовика
15:46 02.02.2025Госавтоинспекция Тюменской области включилась в реализацию нового нацпроекта