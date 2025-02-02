Тюменские школьники узнали о Сталинградской битве от ее участника-фронтовика

| Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

В День воинской славы России школьники Тюмени, глава города Максим Афанасьев, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, активисты "Молодой гвардии" навестили участника Сталинградской битвы, ветерана-фронтовика Александра Дикарева.

"Александр Ефимович неоднократно подчеркивал, что они с сослуживцами делали все возможное для победы. Я с гордостью вручил ему медаль в честь 80-летия Великой Победы над фашистской Германией и ее союзниками", - поделился после встречи Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Вместе с ветераном гости вместе любимые песни военных лет, пообщались и поблагодарили победителя за его подвиг и труд.

"Эта встреча надолго останется в памяти молодых ребят. Они пообщались с настоящим героем — легендой нашего города. Мы гордимся каждым ветераном, каждым Победителем!", - заключил Максим Афанасьев.