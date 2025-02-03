Автозимник от Лайтамака до Янгутума открыли в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Еще одну временную зимнюю трассу открыли в Тобольском районе - от с. Лайтамак до д. Янгутум. По маршруту расположены поселения Топкинская, Вармахли и Топкинбашева.

Зимник передан подрядчику на содержание с 1 февраля, сообщает администрация Тобольского района.

Напомним, с 30 января также запущено движение по зимним трассам от с. Лайтамак до д. Ишменева, от Ишменева до д. Иземеть и от д. Иземеть до д. Ачиры.