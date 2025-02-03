Теплая погода ожидается в Тюменской области в первую неделю февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По-зимнему теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 3 по 9 февраля. По данным центра Фобос, в начале периода дневная температура воздуха будет повышаться до ноля градусов, в отдельных районах пройдет небольшой снег. К четвергу благодаря антициклону снеговые тучи рассеются, дневная температура немного понизится и не превысит 4 градусов мороза.

В Тюмени днем 3 февраля ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица, температура от ноля до минус 2 градусов, ветер слабый южного направления, давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура от 5 до 7 градусов мороза.

4 февраля в течение суток на фоне высокого атмосферного давления синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и днем температура составит от 4 до 6 градусов ниже ноля, ветер слабый, восточный.

5 февраля атмосферное давление останется высоким, ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер. Температура днем от ноля до минус 2, ночью – от 9 до 11 градусов мороза.

6 и 7 февраля есть вероятность небольших осадков, ожидается переменная облачность. Ночью и днем – от минус 3 до минус 7 градусов, слабый ветер сменит направление с восточного на западное.

В выходные в областном центре станет чуть прохладнее. В субботу, 8 февраля, на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура днем минус 8, ночью минус 15 градусов. В воскресенье, 9 февраля, синоптики прогнозируют ясную погоду, днем – минус 7, в ночные часы – минус 12 градусов. Ветер юго-западный, слабый.

Любовь Голышева