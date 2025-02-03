Тюменцы устроят акцию по сдаче крови во Всемирный день борьбы против рака

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Подари жизнь" состоится на Станции переливания крови во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Ее проведет Международный клуб дружбы.

Как сообщают организаторы, участником может стать только совершеннолетний. Также при себе необходимо иметь паспорт. Начало акции запланировано на 10 часов. Регистрация открыта по ссылке.

О том, какие есть противопоказания к донорству можно посмотреть в группе клуба во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 18+