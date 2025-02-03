Железнодорожный круиз "В Сибирь" из 18 вагонов приедет в Тюмень в мае

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

18 вагонов войдут в состав железнодорожного круиза "В Сибирь". В Тюмень он прибудет в мае 2025 года, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на презентации итогов года туристической отрасли региона.

"В качестве эксперимента мы попробовали с компанией "РЖД" запустить такой круиз. Начинали с трех вагонов. Потом попробовали шесть, десять, одиннадцать. В мае ждем уже 18 вагонов железнодорожного круиза", - рассказала она.

В октябре 2024 года проект "В Сибирь" получил Гран-при в номинации "Лучший железнодорожный круиз" по итогам Всероссийской туристической премии "Маршрут года".

Отметим, в 2024 году Тюменская область активно представляла туристический потенциал на масштабных событиях. Несколько номинаций первого уровня регион взял на III Всероссийской туристской премии "Russian travel awards" в феврале. Тюменская область завоевала первые места как "Регион санаторного и оздоровительного туризма" и "Лучший туристический маркетинг". Конкурентами в этом состязании были Алтайский край, Татарстан и еще более 40 субъектов РФ.

На II Всероссийском туристическом форуме "Путешествуй!", который открылся в июне, Тюменская область стала лауреатом первой степени в направлении "Лучшее оформление выставочного стенда".

Еще одна гордость - национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле". Осенью 2024 года его признали лучшим в стране. Итоги конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии" подвели в рамках 30-го Международного форума-выставки "Отдых Leisure" в Москве. Здесь маршрут получил Гран-при в номинации "Первый из лучших 2024 года".

Кроме того, по итогам прошлого года Тюменская область попала в топ-10 самых привлекательных туристических регионов Российской Федерации. "В этом перечне Краснодарский край, Татарстан, Калининград, Москва, Санкт-Петербург... Мы девятые. Для нас это была очень приятная новость", — заключила Мария Трофимова.

Позиции, которые Тюменская область занимает в масштабах страны с точки зрения развития туристической отрасли, нужно удерживать, добавила она. Поэтому фокус — на качестве турпродукта, сервис, персонализацию, новые подходы продвижения. Все мероприятия и повестка выстраиваются вокруг этого.

Инна Пахомова