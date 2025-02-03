  • 3 февраля 20253.02.2025понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени 140 ординаторов пройдут аккредитацию

Общество, 16:58 03 февраля 2025

www.tyumsmu.ru

140 выпускников программ ординатуры и дополнительного профессионального образования проходят аккредитацию по 26 специальностям в мультипрофильном симуляционном центре Тюменского медицинского университета.

Аккредитация - это проверка соответствия специалиста требованиям, необходимым для самостоятельной работы в конкретной области медицины. Она проводится в два этапа: врачи отвечают на вопросы теста, решают ситуационные задачи и демонстрируют навыки практической подготовки, сообщает вуз.

"В эту сессию у нас впервые принимается экзамен по специальности "Судебно-психиатрическая экспертиза", заявилось два человека. У каждого, кто впервые проходит первичную специализированную аккредитацию, есть три попытки на каждом из двух этапов", - пояснила руководитель федерального аккредитационного центра ТМУ Елена Перунова.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru ﻿

Практический этап экзамена проходит в импровизированных врачебных кабинетах с медицинскими фантомами. Терапевты на пяти станциях оказывают экстренную медицинскую помощь, регистрируют и интерпретируют ЭКГ, выполняют сердечно-легочную реанимацию, собирают жалобы пациента, проводят консультирование. Также показывают обследование дыхательной или сердечно-сосудистой системы либо желудочно-кишечного тракта. Экзамен принимают представители практического здравоохранения.

После успешной аккредитации врачи приступают к работе по специальности. В следующий раз подтверждать профессиональную подготовку им предстоит через пять лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 03.02.2025Ресурсный центр социальной адаптации инвалидов запустят в Тюменской области
18:39 03.02.2025Грузоподъемность переправы в Тобольске снизили до 20 тонн из-за потепления
18:29 03.02.2025Добраться из Тюмени в Курган с 4 февраля можно на новом рейсе
18:04 03.02.2025Проект "Семь деревень" планируют запустить в Тюменском районе в 2025 году