В Тюмени 140 ординаторов пройдут аккредитацию

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140 выпускников программ ординатуры и дополнительного профессионального образования проходят аккредитацию по 26 специальностям в мультипрофильном симуляционном центре Тюменского медицинского университета.

Аккредитация - это проверка соответствия специалиста требованиям, необходимым для самостоятельной работы в конкретной области медицины. Она проводится в два этапа: врачи отвечают на вопросы теста, решают ситуационные задачи и демонстрируют навыки практической подготовки, сообщает вуз.

"В эту сессию у нас впервые принимается экзамен по специальности "Судебно-психиатрическая экспертиза", заявилось два человека. У каждого, кто впервые проходит первичную специализированную аккредитацию, есть три попытки на каждом из двух этапов", - пояснила руководитель федерального аккредитационного центра ТМУ Елена Перунова.

Практический этап экзамена проходит в импровизированных врачебных кабинетах с медицинскими фантомами. Терапевты на пяти станциях оказывают экстренную медицинскую помощь, регистрируют и интерпретируют ЭКГ, выполняют сердечно-легочную реанимацию, собирают жалобы пациента, проводят консультирование. Также показывают обследование дыхательной или сердечно-сосудистой системы либо желудочно-кишечного тракта. Экзамен принимают представители практического здравоохранения.

После успешной аккредитации врачи приступают к работе по специальности. В следующий раз подтверждать профессиональную подготовку им предстоит через пять лет.