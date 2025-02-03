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Страховые пенсии 368 тысяч жителей Тюменской области проиндексировали на 9,5 %

Общество, 13:40 03 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 9,5 % увеличили индексацию страховых пенсий 368 тыс. жителям Тюменской области в феврале. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

В фонде отметили, что это уже второе повышение. Первое было в январе на 7,3 %. Втрое произвели по решению президента России. Размер индексации пенсии довели до уровня фактического роста цен.

"Сотрудники отделения СФР завершили все необходимые мероприятия для повышения пенсий согласно решению президента и поручению правительства. Пенсионеры Тюменской области в установленные сроки получат увеличенную февральскую пенсию, а также доплату за январь с учетом доиндексации с 7,3 процентов до 9,5 процентов", — отметил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Начиная с 3 февраля, пенсии в увеличенных размерах доставят всем получателям через отделения Почты России и кредитные организации. Все начисления произведены автоматически, обращаться в региональное отделение СФР для перерасчета выплат не нужно.

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# индексация , пенсии

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