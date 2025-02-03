Проект "Семь деревень" планируют запустить в Тюменском районе в 2025 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проект "Семь деревень", большинство объектов которого находится на территории Червишевского муниципального образования, планируют запустить в Тюменском районе в 2025 году.

Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Маршрут объединит села Червишево, Друганова, Большие Акияры, Черная Речка, Мичурино, Костылево и Онохино.

"В этом году планируем обкатать этот маршрут и запустить его. В целом проектов в регионе много. Все, что связано с большой кластерной инфраструктурой, находится в работе. 2025 год — период, когда нужно сделать подготовительную работу по различным нормативным документам", — добавила она.

2024 год запомнился тем, что в регионе были созданы и открыты новые объекты. Был положен старт двум гостиницам в Тобольске на 120 номеров каждая. Рабочие практические одновременно зашли в строительный процесс. Все идет в штатном режиме, заверила Мария Трофимова. Ожидается, что два этих объекта в Тобольске будут запущены через год-полтора. Также в городе анонсировано возведение концертного зала, который планируют открыть к 2027 году. Она добавила, что в регионе до 2030 года планируется реализация многих проектов.

Инна Пахомова