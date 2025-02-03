В Тюменской области обновят системы ЖКХ по 23 концессионным соглашениям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23 концессионных соглашения реализуются в 13 районах и округах Тюменской области. Объем вложений по ним превышает 47,5 млрд рублей. Более 1,2 млн жителей региона получат более качественные услуги, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру за весь период реализации концессионных соглашений составит более 47,5 миллиарда рублей. Это бюджетные вливания, тарифная составляющая и средства частных инвесторов. Только в последние два года заключено пять соглашений, главной целью которых является улучшение качества и надёжности коммунальных услуг для более 60 тысяч жителей районов области", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Одно из последних концессионных соглашений подписали в 2024 г. в Исетском районе. Концессионер построит блочные водопроводные очистные сооружения в 14 населенных пунктах, а в пяти модернизирует существующие. Кроме того, запланировано строительство магистрального водовода между селами Исетское и Солобоево протяженностью более девяти километров, канализационных очистных сооружений в райцентре и п. Кировском, реконструкция 29 км водопроводных сетей на девяти территориях.

В департаменте уточнили, что рассматривают возможности привлечь частных инвесторов к развитию коммунальных систем ещё в 14 районах области.