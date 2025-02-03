  • 3 февраля 20253.02.2025понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Грузоподъемность переправы в Тобольске снизили до 20 тонн из-за потепления

Общество, 18:39 03 февраля 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

До 20 т снизили грузоподъемность ледовой переправы Тобольск – Бекерево через реку Иртыш с 4 февраля. Об этом сообщает администрация города.

В муниципалитете уточнили, что мера принята из-за установившейся теплой погоды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ледовая переправа , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 03.02.2025Ресурсный центр социальной адаптации инвалидов запустят в Тюменской области
18:39 03.02.2025Грузоподъемность переправы в Тобольске снизили до 20 тонн из-за потепления
18:29 03.02.2025Добраться из Тюмени в Курган с 4 февраля можно на новом рейсе
18:04 03.02.2025Проект "Семь деревень" планируют запустить в Тюменском районе в 2025 году