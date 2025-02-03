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Ресурсный центр социальной адаптации инвалидов запустят в Тюменской области

Общество, 18:51 03 февраля 2025

Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Ресурсный центр социальной адаптации инвалидов запустят в Тюменской области. Проект регионального отделения ВОИ получил поддержку Фонда президентских грантов.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, у жителей региона с инвалидностью и членов их семей есть возможность бесплатно проконсультироваться по различным жизненным вопросам. Рекомендации дадут психологи, юристы, эксперты по вопросам профориентации и трудоустройства, доступной среды и адаптации жилья.

"Самые востребованные услуги — это занятия по социально-бытовой адаптации, психологические консультации, а также основы независимой жизни и пользование инвалидной коляской. Все услуги доступны, команда проекта готова к работе", - рассказал председатель Тюменской организации ВОИ Евгений Кравченко.

В программе проекта также индивидуальные занятия с логопедом, психологические тренинги и консультации психолога, тренировки по адаптивной физической культуре и фитнесу, услуги проката технических средств реабилитации и занятия по их пользованию, творческие занятия по развитию мелкой моторики.

Ознакомиться с перечнем услуг и записаться на мероприятие можно, заполнив анкету по ссылке.

Также можно обратиться по телефонам: +7 (3452) 55-58-73, +7-958-255-91-96.

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# инвалиды , социальная адаптация , фонд президентских грантов

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