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В Тюмени подрядчики очистят от снега межквартальные проезды, парковки и тротуары

Общество, 19:27 03 февраля 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Уборку межквартальных проездов, парковок и тротуаров от снега организуют в кратчайшие сроки в Тюмени. Для этого подрядные организации пересмотрят графики работы. Такое поручение дал глава города Максим Афанасьев по итогам заседании коллегии.

"На заседании мы обсудили жалобы жителей города на качество уборки снега. Есть проблемы, которые требуют внимания. В частности, необходимо обратить особое внимание на состояние тротуаров, так как они нуждаются в тщательной уборке для обеспечения безопасности пешеходов", - обозначил Максим Афанасьев.

Он заявил, что управляющие компании, которые не вывозят из дворов собранный снег будут привлекать к ответственности. Обследование проведут квартальные.

Вместе с тем, глава города отметил, что работа по очистке улично-дорожной сети в минувшие выходные выполнена на хорошем уровне: "Видно, что привлекалась дополнительная техника, рабочие".

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# Максим Афанасьев , уборка снега

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