Жителей Тюменской области удостоили госнаград

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Супруги Лисьих из Тюменской области награждены орденом "Родительская слава". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства региона.

Ольга Анатольевна и Юрий Николаевич Лисьих удостоены высоким признанием за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Почетное звание "Заслуженный геолог РФ" присвоено заместителю генерального директора по науке ФАУ "ЗапСибНИИГГ" Александру Тимчуку. В указе отмечено, что награда присвоена за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу.

Документ размещен на портале правовой информации.