Жителей Тюменской области удостоили госнаград
Общество, 20:27 03 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Супруги Лисьих из Тюменской области награждены орденом "Родительская слава". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства региона.
Ольга Анатольевна и Юрий Николаевич Лисьих удостоены высоким признанием за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Почетное звание "Заслуженный геолог РФ" присвоено заместителю генерального директора по науке ФАУ "ЗапСибНИИГГ" Александру Тимчуку. В указе отмечено, что награда присвоена за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу.
Документ размещен на портале правовой информации.