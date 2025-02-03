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Жителей Тюменской области удостоили госнаград

Общество, 20:27 03 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Супруги Лисьих из Тюменской области награждены орденом "Родительская слава". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства региона.

Ольга Анатольевна и Юрий Николаевич Лисьих удостоены высоким признанием за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Почетное звание "Заслуженный геолог РФ" присвоено заместителю генерального директора по науке ФАУ "ЗапСибНИИГГ" Александру Тимчуку. В указе отмечено, что награда присвоена за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу.

Документ размещен на портале правовой информации.

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# орден Родительская слава

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