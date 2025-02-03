Воспитанница "Тюмень-дзюдо" победила на первенстве России по самбо

| Фото: из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

Воспитанница центра "Тюмень-дзюдо" Айшат Алиева победила на первенстве России по самбо. Состязания прошли в Новосибирске. За победу соревнуются более 650 спортсменов со всей страны, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В копилке члена сборной команды Тюменской области по самбо Айшат Алиевой золотая медаль. Она стала лучшей среди юношей и девушек 16-18 лет в весовой категории до 65 кг. В финале воспитанница тренера Виктора Иващенко одержала верх над спортсменкой из Калужской области.

Отметим, победа обеспечила спортсменке путевку на мировое первенство.