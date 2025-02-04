Почетными гражданами Тюмени станут ветераны по предложению главы города

| Фото: из Telegram-канале главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канале главы Тюмени Максима Афанасьева

Почетными гражданами Тюмени станут ветераны Великой Отечественной войны. Такое предложение внес в городскую думу глава областного центра Максим Афанасьев.

"Хочу поделиться с вами важной новостью. Я внес в Тюменскую городскую думу предложения по установлению особого порядка присвоения звания "Почётный гражданин города Тюмени" ныне живущим участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - рассказал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, этот шаг поддержит инициативу президента России Владимира Путина по присвоению почетных званий ветеранам в регионах. Приурочено чествование к 80-летию Великой Победы.

"Это предложение нашло поддержку и у губернатора Тюменской области Александра Моора, который по итогам заседания оргкомитета также дал соответствующее поручение", - уточнил Максим Афанасьев.

Специалисты муниципалитета совместно с областным и городским советами ветеранов готовят документы для рассмотрения депутатами. Звание планируют присвоить 24 участникам Великой Отечественной войны, которые живут в Тюмени. Все необходимые документы направят до 13 февраля.