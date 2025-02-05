ГАЗ-12 стал самым дорогим ретроавтомобилем, продаваемым в Тюмени

| Фото: "Авито авто" | Фото: "Авито авто"

ГАЗ-12 стал самым дорогим ретроавтомобилем, продаваемым в Тюмени. Владелец готов отдать легенду отечественного автопрома за 4,1 млн рублей, сообщает "Авито авто".

Шестиместный и шестиоконный длинный седан представительского класса производился на Горьковском автомобильном заводе с 1949 по 1959 год. Его использовали как служебный транспорт партийная и правительственная номенклатура среднего уровня.

2,55 млн рублей просит владелец яркого фургона Ford Transit 1973 года выпуска. В объявлении указано, что в салоне автомобиля установлена стальная фотокабина с моментальными снимками, багажник оборудован ТВ-приставкой, поэтому машину можно использовать под сдачу на мероприятия.

| Фото: "Авито авто" | Фото: "Авито авто"

В разы дешевле обойдется покупка ГАЗ-21 "Волга", который продают за 85 тыс. рублей. Знаковый советский легковой автомобиль серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. В объявлении указано, что представленный экземпляр был выпущен в 1958 году.

Отметим, по итогам всего 2024 г. объем продаж отечественных ретроавтомобилей вырос на 1% в годовом сравнении до 1 млн 851 тыс. 499 машин. Спрос возрастает не только среди коллекционеров, многие автолюбители приобретают такие машины ради удовольствия и ностальгии.