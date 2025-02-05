Тюменских девятиклассников приглашают на курс по общей и органической химии
Общество, 09:46 05 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменских девятиклассников приглашают на курс по общей и органической химии "Формула успеха". Это продолжение кружка "Вводный курс по общей и неорганической химии", сообщает региональный центр "Новое поколение".
Курс актуален для ребят, планирующих поступление в профильные химические, химико-биологические и медицинские классы различных образовательных организаций Тюменской области.
Занятия начнутся с 10 февраля и продлятся по 16 июня. Учеников ждут по понедельникам с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в Физико-математической школе. Вести уроки будет учитель высшей категории ФМШ, почетный учитель России Татьяна Могильная.
Регистрация открыта по ссылке.