Тюменских девятиклассников приглашают на курс по общей и органической химии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских девятиклассников приглашают на курс по общей и органической химии "Формула успеха". Это продолжение кружка "Вводный курс по общей и неорганической химии", сообщает региональный центр "Новое поколение".

Курс актуален для ребят, планирующих поступление в профильные химические, химико-биологические и медицинские классы различных образовательных организаций Тюменской области.

Занятия начнутся с 10 февраля и продлятся по 16 июня. Учеников ждут по понедельникам с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в Физико-математической школе. Вести уроки будет учитель высшей категории ФМШ, почетный учитель России Татьяна Могильная.

Регистрация открыта по ссылке.