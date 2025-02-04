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Банк России расскажет, как накопить на мечту и защитить себя от мошенников

Общество, 12:56 04 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн -курса "Финансовый навигатор", разработанный специально для взрослого населения, расскажет как накопить на мечту, разобраться с долгами и как защитить себя от мошенников. На все эти вопросы ответят сотрудники Банка России – лекторы онлайн -курса "Финансовый навигатор". Вебинары доступны на сайте проекта.

Все занятия абсолютно бесплатны, подробности в карточках, сообщает пресс-служба Банка России.

"Если вам не подходят онлайн-занятия по расписанию, есть отличная альтернатива – дистанционный курс "Финансовая грамотность". Это 9 коротких интерактивных уроков по 10-40 минут. Старт — в любое время, прохождение — в удобном темпе. Курс доступен на сайте университета Банка России.

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# Банк России , безопасность , мошенники

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