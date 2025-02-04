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В российский центр по созданию инновационных лекарств вошли 17 научных организаций

Общество, 16:10 04 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научно-технологический центр развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний, создан в России. В его состав войдут 17 научных организаций, сообщает правительство РФ.

Ученые займутся комплексным развитием направлений по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжелых, заболеваний.

Ранее из резервного фонда правительства на закупку оборудования для создания и производства препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот выделено около 600 млн рублей.

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# лекарства , Правительство РФ

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