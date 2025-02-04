62 жителя Ялуторовска получат юбилейные медали к 80-летию Победы

| Фото: ТГ-канал Вячеслава Смелика | Фото: ТГ-канал Вячеслава Смелика

62 ветеранам из Ялуторовска вручат юбилейные медали к 80-летию Победы. Первыми их получили непосредственные участники Великой Отечественной войны – Марс Прокопьевич Плосков и Георгий Герасимович Герасимов. Награды им передал глава города Вячеслав Смелик.

Накануне он лично навестил Георгия Герасимова. В своих соцсетях Смелик рассказал, что боевой путь ветеран начал в августе 1942 года на третьем Украинском фронте. Участвовал в боях за освобождение Харькова и Одессы. После войны поступил на службу в органы внутренних дел, закончив обучение в Ленинградской высшей школе милиции. Служил в Якутии, после в родные края и работал оперуполномоченным, участковым инспектором и следователем в различных районах Тюменской области.

"В мае нашему земляку исполнится 101 год. От имени всех ялуторовчан искренне пожелал крепкого здоровья и поздравил с получением юбилейной медали", - написал Вячеслав Смелик.