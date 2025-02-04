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Традиционный забег пройдет в Тобольске в день рождения Дмитрия Менделеева

Спорт, 17:38 04 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Традиционный ежегодный забег "Менделеевский заряд" пройдет в Тобольске 8 февраля. Старт будет дан у памятника Д.И. Менделееву в 6 микрорайоне, сообщили в администрации Тобольска.

Участникам предстоит вместе преодолеть дистанцию до Красной площади. На финише их будет ждать горячий чай, сувенирные медали и отличное настроение.

Начало запланировано на 9 часов. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Возрастное ограничение 18+

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# Дмитрий Менделеев , забег , Тобольск

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