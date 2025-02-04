Традиционный забег пройдет в Тобольске в день рождения Дмитрия Менделеева
Спорт, 17:38 04 февраля 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
Традиционный ежегодный забег "Менделеевский заряд" пройдет в Тобольске 8 февраля. Старт будет дан у памятника Д.И. Менделееву в 6 микрорайоне, сообщили в администрации Тобольска.
Участникам предстоит вместе преодолеть дистанцию до Красной площади. На финише их будет ждать горячий чай, сувенирные медали и отличное настроение.
Начало запланировано на 9 часов. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Возрастное ограничение 18+