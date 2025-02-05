Короткое замыкание вызвало пожар в детской интерактивной комнате в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало причиной пожара в детской интерактивной комнате на ул. Широтной в Тюмени. Возгорание произошло вечером 4 февраля. Площадь пожара составила 4 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС по Тюменской области.

Один человек был спасён на пожаре в с. Казанское, горела квартира в жилом доме по ул. Кузнечной. Огонь повредил отделку и имущество на площади 50 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано семь техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП пожарные выезжали четыре раза.