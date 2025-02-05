В Тюмени появится единый оператор парков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единым оператором парков Тюмени станет одно из муниципальных учреждений. Оно будет нести ответственность за организацию мероприятий на общественных пространствах, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы сделать парки Тюмени комфортными и привлекательными для людей всех возрастов. Они обустраиваются по современным стандартам, в том числе с учетом безопасности посетителей. И мы видим, что есть положительная тенденция — число посещений парков постоянно увеличивается. Для нас важно, чтобы эти пространства были не просто зелеными зонами, а живыми, насыщенными событиями и активностями. Готов выслушать предложения тюменцев", - сказал он.

Тему благоустройства парков и общественных пространств Тюмени обсуждали на заседании штаба. В 2025 году запланировано обновление семи объектов, каждый из которых создается совместно с жителями города.

Территория по ул. Юрия Семовских, 8 станет пространством, посвященным медикам. Проезд Солнечный преобразится благодаря сказке П. П. Ершова. Общественное пространство на ул. Мельничной, 21 получит новый облик, вдохновленный "Отрядами мэра". Обновят проезд Геологоразведчиков (от ул. Тульской) и территорию по ул. Карла Маркса, 110. Продолжится работа по обустройству обводненного карьера Утиный и пляжа на озере Круглое.