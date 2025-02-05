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Тюменцы могут поучаствовать в исследовании по семейному чтению

Общество, 15:26 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В масштабном исследовании по семейному чтению могут поучаствовать жители Тюменской области. Его проводит Российский книжный союз в рамках всероссийского книжного проекта "Читай с детьми", сообщили в Тюменской областной научной библиотеке.

К участию в опросе приглашают семьи с детьми разного возраста. Исследование призвано привлечь к чтению детей и подростков, сделать книги важной частью их жизни.

Присоединиться к анкетированию могут жители всех регионов страны. Для этого до 28 февраля 2025 года необходимо ответить на вопросы по ссылке.

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