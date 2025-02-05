  • 5 февраля 20255.02.2025среда
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер восточный

На автодороге Тюмень - Каменка дежурят два дополнительных наряда ДПС

Общество, 14:20 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дополнительных наряда ДПС несут службу на автодороге Тюмень - Каменка с 4 февраля, один из них круглосуточно. Госавтоинспекторы дежурят на опасных участках региональных и муниципальных автодорог Тюменской области, где случились несколько аварий с погибшими людьми, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы анализируем все ДТП в регионе, выбираем самые опасные участки автодорог, где срочно требуется контроль, выставляем на эти участки дополнительные наряды. Кроме того, постоянно проводится мониторинг дорожных условий и зимнего содержания улично-дорожной сети Тюменской области, - прокомментировал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Автопатруль работает на автодороге Тюмень - Криводаново. В Тюмени дополнительный наряд несет службу на ул. 50 лет ВЛКСМ. Инспекторы также дежурят на автодороге Ялуторовск - Ярково.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 05.02.2025Тюменские победители конкурса "Студенческий стартап" представили свои инновационные проекты
15:26 05.02.2025Тюменцы могут поучаствовать в исследовании по семейному чтению
15:15 05.02.2025Юнармейцам Тюмени рассказали о способах эвакуации пострадавшего в медучреждение
15:04 05.02.2025В Тюмени появится единый оператор парков