На автодороге Тюмень - Каменка дежурят два дополнительных наряда ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дополнительных наряда ДПС несут службу на автодороге Тюмень - Каменка с 4 февраля, один из них круглосуточно. Госавтоинспекторы дежурят на опасных участках региональных и муниципальных автодорог Тюменской области, где случились несколько аварий с погибшими людьми, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы анализируем все ДТП в регионе, выбираем самые опасные участки автодорог, где срочно требуется контроль, выставляем на эти участки дополнительные наряды. Кроме того, постоянно проводится мониторинг дорожных условий и зимнего содержания улично-дорожной сети Тюменской области, - прокомментировал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Автопатруль работает на автодороге Тюмень - Криводаново. В Тюмени дополнительный наряд несет службу на ул. 50 лет ВЛКСМ. Инспекторы также дежурят на автодороге Ялуторовск - Ярково.