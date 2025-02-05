Тюменская область - абсолютный лидер УФО по строительству жилья на федеральных землях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Около 800 тыс. кв. м жилья, построенного на федеральных землях, ввеели в Тюменской области в 2024 году. Общий объем, начиная с 2021 года, составил уже 2,5 млн кв. м. - это абсолютное лидерство в Уральском федеральном округе по строительству жилья на федеральных землях.

Такие данные привел директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Иван Будлов на пресс-конференции 5 февраля.

"5,5 миллионов квадратных метров жилья построили с 2021 года в Уральском федеральном округе на федеральных землях и при поддержке ДОМ.РФ. Абсолютным лидером с 2,5 миллионами "квадратов" является Тюменская область. Только в прошлом году они ввели почти 800 тысяч квадратных метров и не снижают темп", - уточнил Иван Будлов.

Он отметил, что с уральскими регионами госкорпорация взаимодействует давно. С участием ДОМ. РФ вводят и дают старт новым площадкам на вовлеченных в строительство федеральных землях.

"В УФО они сосредоточены в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. Механизм предполагает целенаправленный поиск таких земельных участков, приведение их в состояние пригодное для строительства. Правительственная комиссия далее принимает решение о том, каким образом будет реализован земельный участок. Приоритет отдается комплексному развитию территорий, которое позволяет строить не только жилье, но и всю сопутствующую инфраструктуру", - пояснил эксперт.

По его словам, в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях в работе 16 проектов КРТ. Они охватывают площадь почти 500 га, где построят 3,2 млн кв. м жилья.

"Мы уже получили согласия регионов. Реализация проектов КРТ возможна только при этом условии. По 10 проектам уже принято решение правительственной комиссии. Важно помнить, что первый в стране проект комплексного развития территории на федеральных землях, и первый договор, и аукцион состоялись в Тюмени", - дополнил Иван Будлов.

Оксана Корнеенкова