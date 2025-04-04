Тюменцы разрабатывают технологию производства стальных изделий для работы на Крайнем Севере

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученые Тюменского индустриального университета разрабатывают новую технологию производства стальных изделий для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. Проект получил грант Российского научного фонда, сообщает пресс-служба вуза.

Руководителем стал и.о. ректора вуза Юрий Клочков.

"Сегодня выбор конструкции, марки стали и технологических параметров обработки деталей часто осуществляется на основе устаревших стандартов. Применение одних и тех же материалов и технологий как в нормальных, так и в экстремальных условиях приводит к поломкам дорогостоящего оборудования и значительному увеличению металлопотребления, – рассказывает Юрий Клочков. – Наша цель – разработать научно-обоснованную методологическую и методическую базу для выбора материалов, изготовления изделий и технологии производства в зависимости от меняющихся условий эксплуатации. Планируем создать комплексный инструмент, основанный на управлении всеми факторами жизненного цикла изделий из стали, определяющими их работоспособность. Результаты проекта будут внедрены на предприятиях, производящих технику для экстремальных условий. Это позволит снизить затраты на ремонт и замену оборудования, а также уменьшить потребление металла".

В отличие от большинства исследований, фокусирующихся на процессе резания мерзлых грунтов и расчетах режущих частей, ученые ТИУ уделят особое внимание металлургическому качеству металла коронок и зубьев ковшей экскаваторов, изготовленных из среднеуглеродистых сталей. Будет разработана методика выбора оптимальной системы легирования стали для конкретных деталей, что позволит повысить их прочность и долговечность.

Основным индустриальным партнером, заинтересованным в результатах проекта, является ПАО "Северсталь". Это одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний c активами в Северных и Арктических регионах России и за рубежом.

Полученный грант будет реализован в 2025-2027 годах, возможно с последующим продлением срока выполнения проекта на один или два года.

Отметим, что всего российский научный фонд поддержал в конкурсе проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 534 инициативы из 4 тыс. 491 заявки.