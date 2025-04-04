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Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,27 %

Общество, 17:49 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,27 % составляет уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области по данным на 3 апреля. Численность зарегистрированных безработных - 2,1 тыс. человек, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

С начала 2025 года в службу занятости за содействием в поиске работы обратились 4 тыс. 54 человека, трудоустроено — 1 тыс. 713 жителя региона.

Работодатели в Тюменской области предлагают 19,4 тыс. вакансий. Наибольшая доля из них заявлена в сфере строительства — 3,2 тыс. единиц. Еще 9,6 тыс. предложений – в профессиональной, научной и технической деятельности, обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в образовании, в сфере транспортировки и хранения.

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# вакансии , занятость

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