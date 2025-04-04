Тюменцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Памяти героев верны!"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" вместе с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" проводит всероссийский конкурс творческих работ "Памяти героев верны!".

Главная цель конкурса — сохранить память о подвигах участников СВО. За два года он объединил более семи тысяч участников, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Творчество, по словам полпреда Артёма Жоги, мощный инструмент для сохранения памяти о настоящих героях. "Через искусство мы можем донести самые сильные и глубокие переживания. В полной мере это касается сюжетов о борьбе за освобождение Донбасса и Новороссии, а также специальной военной операции и подвиге народа России", - подчеркнул он.

В этом году конкурс принимает: эссе и рассказы о героях, авторские стихи и песни, фото и рисунки, короткие видео и истории волонтеров. В конкурсе могут принять участие люди четырех возрастных групп: 7-13 лет, 14-17 лет, 18-35 лет, старше 36 лет.

Работы принимают с 3 апреля по 7 июля 2025 года. Итоги подведут в ноябре, а в декабре состоится награждение победителей. Подробности и условия участия – на сайте конкурса.