Тюменские производители автофургонов подтвердили качество продукции благодаря господдержке

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Тюменские производители автофургонов воспользовались господдержкой, чтобы подтвердить качество продукции и зарегистрировать бренд. Для получения услуг на льготной основе предприятие обратилось в Региональный центр инжиниринга, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Продукция завода — изотермические фургоны для перевозки продуктов питания. Автофургоны производят по определенным стандартам, а также адаптируют под нужды заказчиков. Например, длина может достигать 12 м, а внутреннее наполнение и технические параметры доработают с учётом запроса клиента. Кроме того, завод предоставляет всю документацию для регистрации автофургонов в ГИБДД.

Для расширения рынка сбыта и сотрудничества с известными производителями автошасси заводу необходимо было сертифицировать продукцию. В 2024 году при поддержке Регионального центра инжиниринга компания успешно сертифицировала автофургоны, получив полное сопровождение процесса и частичную финансовую помощь в размере 50% от стоимости услуги.

Сейчас завод регистрирует собственный товарный знак. Воспользоваться льготными условиями и получить помощь квалифицированного эксперта в вопросе регистрации товарного знака компании также помог Региональный центр инжиниринга.

"Работа с РЦИ — это исключительно положительный опыт. Мы получили не только финансовую поддержку, но консультационную помощь экспертов, что упростило и ускорило решение важных для нашего бизнеса задач", — поделился мнением директор Тюменского завода автомобильных фургонов Александр Юмашев.

Предприниматель также отметил, что для достижения бОльших результатов и сертификации новых продуктов нужно увеличение объёма финансирования.

Региональный центр инжиниринга поддерживает предпринимателей Тюменской области, предлагая технологические услуги с льготными условиями для малых и средних производственных компаний.

Поддержка доступна благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".