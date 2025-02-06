В Тюменском районе юбилейные медали ко Дню Победы вручат 142 жителям
142 жителям Тюменского района юбилейные медали ко Дню Победы вручат до конца февраля. В числе награждаемых - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей.
Об этом глава муниципального образования Ольга Зимина написала в своих аккаунтах в соцсетях.
"С главами сельских поселений Тюменского района обсудили вопросы проведения мероприятий в рамках Года защитника Отечества. Центральное место займет День Победы и связанные с ним события. Попросила коллег-глав выполнить важную миссию по вручению медалей до конца февраля", - уточнила она.
Также с участием глав, к которым присоединились прокурор района Денис Коротаев, представители ГИБДД, Управления автомобильных дорог Тюменской области и Уралуправтодора, состоялось внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. По словам Зиминой, с начала 2025 года фиксируется значительный рост аварийности на дорогах областного и федерального значения, проходящих по территории района: 25 ДТП, 11 погибших, 47 пострадавших.
"Обсудили меры срочного реагирования, которые помогут стабилизировать ситуацию на аварийных участках. Это и установка знаков, ограничивающих скорость, и запрещающих обгон, и размещение камер фото- и видеофиксации, и дежурство дополнительных нарядов ГИБДД, особенно в выходные дни. С наступлением тепла дорожники будут устранять колейность и проведут необходимый ремонт дорожного полотна. И все же главное, что позволит решить проблему, – это внимательность и соблюдение правил всеми участниками дорожного движения", - подытожила глава Тюменского района.