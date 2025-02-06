В Тюменском районе юбилейные медали ко Дню Победы вручат 142 жителям

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

142 жителям Тюменского района юбилейные медали ко Дню Победы вручат до конца февраля. В числе награждаемых - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей.

Об этом глава муниципального образования Ольга Зимина написала в своих аккаунтах в соцсетях.

"С главами сельских поселений Тюменского района обсудили вопросы проведения мероприятий в рамках Года защитника Отечества. Центральное место займет День Победы и связанные с ним события. Попросила коллег-глав выполнить важную миссию по вручению медалей до конца февраля", - уточнила она.

Также с участием глав, к которым присоединились прокурор района Денис Коротаев, представители ГИБДД, Управления автомобильных дорог Тюменской области и Уралуправтодора, состоялось внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. По словам Зиминой, с начала 2025 года фиксируется значительный рост аварийности на дорогах областного и федерального значения, проходящих по территории района: 25 ДТП, 11 погибших, 47 пострадавших.

"Обсудили меры срочного реагирования, которые помогут стабилизировать ситуацию на аварийных участках. Это и установка знаков, ограничивающих скорость, и запрещающих обгон, и размещение камер фото- и видеофиксации, и дежурство дополнительных нарядов ГИБДД, особенно в выходные дни. С наступлением тепла дорожники будут устранять колейность и проведут необходимый ремонт дорожного полотна. И все же главное, что позволит решить проблему, – это внимательность и соблюдение правил всеми участниками дорожного движения", - подытожила глава Тюменского района.