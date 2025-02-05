Тобольский аэропорт занял второе место в национальной премии "Воздушные ворота России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский международный аэропорт занял второе место в престижной национальной премии "Воздушные ворота России". Ремезов второй год подряд удерживает высокие позиции в номинации "Лучший "малый" аэропорт года".

Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Эксперты отметили стабильные результаты работы. Сегодня древнюю столицу Сибири с городами страны связывают 11 прямых рейсов, что играет важную роль в увеличении турпотока и развитии деловых связей. Признание экспертного сообщества – хороший подарок работникам Ремезова к Дню гражданской авиации", - добавил он.

За 2024 год в Тобольске обслужили 68 тысяч пассажиров, что на 49% больше, чем годом ранее.