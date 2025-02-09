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О профессии – Родину защищать – тюменским школьникам рассказали курсанты ТВВИКУ

Общество, 10:03 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках акции "Есть такая профессия – Родину защищать!" в тюменских школах прошли встречи курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), участниками специальной военной операции.

Будущие офицеры рассказали о своём решении связать свою жизнь со службой Родине, в том числе в зоне СВО, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Особое внимание курсанты уделили порядку поступления в ТВВИКУ и особенностях обучения в училище. Кроме того, гости отметили, что государство обеспечивает военнослужащих по контракту и членов их семей рядом льгот и социальных гарантий, которые также доступны курсантам", - отмечено в сообщении.

На протяжении всего мероприятия юные тюменцы смогли задать все возникшие вопросы, получить рекомендации по подготовке к поступлению, а также ребятам напомнили значение понятий "честь" и "достоинство".

Информационно-агитационная акция "Есть такая профессия – Родину защищать!" проходит во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель – профориентация школьников и популяризация военной службы в глазах подрастающего поколения.

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# курсанты , патриотическое воспитание , ТВВИКУ

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