Юные тюменские баскетболистки сразятся на первенстве города

Первенство города по баскетболу среди девушек пройдет в Тюмени в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109, корпус 1) с 7 по 9 февраля. На турнир соберутся спортсменки 2009–2013 годов рождения, сообщает пресс-служба городского департамент по спорту и молодежной политике.

Участницы продемонстрируют свою ловкость, скорость и точность. Старт соревнований назначен на 9 часов 7 февраля, торжественная церемония открытия - на 12 часов. 8 и 9 февраля турнир стартует в 9 часов. После завершения всех игр состоится торжественная церемония награждения. Спортсменкам вручат медали и кубки соответствующих степеней.

Отметим, в конце февраля болельщиков и спортсменов ждет Первенство Тюмени по баскетболу среди юношей, где юные спортсмены вновь покажут свое мастерство.