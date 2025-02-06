  • 6 февраля 20256.02.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северо-западный

Жители Тюменской области могут получить вычеты в упрощенном порядке

Экономика, 16:36 06 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить вычеты в упрощенном порядке могут жители Тюменской области с 2025 г. Это касается имущественных, инвестиционных и социальных вычетов, сообщает региональное управление ФНС России.

"Вся информация, необходимая для проверки права на социальный вычет, поступает в налоговые органы с согласия граждан напрямую от организаций и предпринимателей, которые оказывают медицинские и образовательные услуги, добровольного медицинского страхования, пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения. А также физкультурно-оздоровительные услуги", - уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком необходимо заполнить и подписать в личном кабинете налогоплательщика соответствующее заявление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоговый вычет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 06.02.2025Жители Тюменской области могут получить вычеты в упрощенном порядке
15:30 06.02.2025Более 100 тонн свежих овощей и ягод ввезли в Тюменскую область за январь
14:59 06.02.202559 тысяч тонн молока произвели на ферме "Дамате" в Тюменской области
14:37 06.02.2025Более половины россиян готовы купить авто онлайн