Жители Тюменской области могут получить вычеты в упрощенном порядке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить вычеты в упрощенном порядке могут жители Тюменской области с 2025 г. Это касается имущественных, инвестиционных и социальных вычетов, сообщает региональное управление ФНС России.

"Вся информация, необходимая для проверки права на социальный вычет, поступает в налоговые органы с согласия граждан напрямую от организаций и предпринимателей, которые оказывают медицинские и образовательные услуги, добровольного медицинского страхования, пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения. А также физкультурно-оздоровительные услуги", - уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком необходимо заполнить и подписать в личном кабинете налогоплательщика соответствующее заявление.