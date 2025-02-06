На региональный турнир по тхэквондо в Тюмень приедут более 300 спортсменов

| Фото: Союза Тхэквондо Тюменской области | Фото: Союза Тхэквондо Тюменской области

Региональный турнир по тхэквондо "Кубок посла Республики Корея в России" состоится впервые в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Состязание пройдет в спортивном комплексе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1) 8 и 9 февраля, начало — в 10 часов.

Участниками турнира станут более 300 спортсменов из Тюменской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Югры и Ямала. Ожидаются атлеты из Республики Корея.

Почетный гость мероприятия — чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России Ли Дохун.

"Визит посла в Тюмень – это значимое событие. Мы рады, что представители Республики Корея настроены на совместную работу по сохранению дружбы между нашими народами", - прокомментировал Почетный консул Республики Корея в Тюменской области Игорь Самкаев.

По словам президента региональной общественной организации "Союз тхэквондо Тюменской области" Алексея Тена, соревнования рейтинговые, поэтому спортсменам будут присваиваться разряды и пояса. Планируется проводить турнир как олимпиаду — раз в четыре года.