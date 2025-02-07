Ишимский проект "Говорун" поможет детям с ОВЗ развить речь
40 детей с ОВЗ и нарушениями речи станут участниками грантового проекта "Говорун". Инициатива направлена на коррекцию и развитие речи ребят от трех до 12 лет из Ишима и Приишимья. Для их родителей предусмотрены групповые занятия с психологом. Участие в проекте бесплатное.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор ишимского АНО "Лабиринт" Наталья Карпова.
Проект получил грантовую поддержку в размере 999 тыс. 999 руб. Весомая часть средств пойдет на оплату труда девяти профильных специалистов: логопедов, музыкального руководителя, дефектолога, нейропсихолога, врача.
В проекте будут использованы классические практики с применением самых современных тренажеров. Специальное оборудование было закуплено авторами в рамках предыдущих реализованных инициатив. Это столы для песочной терапии, рисование эбру, оборудование для сенсорной комнаты, интерактивные столы, балансборды, логопедическое умное зеркало, оборудование для музыкальной терапии, инвентарь для физических нагрузок.
По словам Натальи Карповой, хорошо зарекомендовала себя групповая форма работы - как более эффективная. Тем не менее, предусмотрены и индивидуальные занятия. 180 в коллективе и 360 – наедине со специалистами. Для родителей на протяжении пяти месяцев будут действовать четыре поддерживающих социально-психолого-педагогические группы.
"В программе примут участие как новички, дети, которые не занимались в "Лабиринте" раньше, так и уже опытные, родители которых пишут на страничку организации, поздравляют с победой и запуском проекта. Интересуются, как стать его участником. То есть они нас любят, ждут и продолжают ходить на занятия, потому что видят результаты работы", - подчеркнула Наталья Карпова.
Особенностью проекта стало включение в него лучших практик из всех ранее реализованных программ. А также акцент на исправление именно речевых нарушений, в том числе, посредством нейрокоррекции.
Итогом реализации инициативы станет праздник для детей "В гостях у Говоруна", на котором они покажут, чему научились за время ее проведения. Представят не только новые речевые навыки и умения, но и поделки, рисунки, сделанные своими руками.
Инна Кондрашкина