Ишимский проект "Говорун" поможет детям с ОВЗ развить речь

| Фото: АНО "ЛАБИРИНТ" во "ВКонтакте" | Фото: АНО "ЛАБИРИНТ" во "ВКонтакте"

40 детей с ОВЗ и нарушениями речи станут участниками грантового проекта "Говорун". Инициатива направлена на коррекцию и развитие речи ребят от трех до 12 лет из Ишима и Приишимья. Для их родителей предусмотрены групповые занятия с психологом. Участие в проекте бесплатное.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор ишимского АНО "Лабиринт" Наталья Карпова.

Проект получил грантовую поддержку в размере 999 тыс. 999 руб. Весомая часть средств пойдет на оплату труда девяти профильных специалистов: логопедов, музыкального руководителя, дефектолога, нейропсихолога, врача.

В проекте будут использованы классические практики с применением самых современных тренажеров. Специальное оборудование было закуплено авторами в рамках предыдущих реализованных инициатив. Это столы для песочной терапии, рисование эбру, оборудование для сенсорной комнаты, интерактивные столы, балансборды, логопедическое умное зеркало, оборудование для музыкальной терапии, инвентарь для физических нагрузок.

| Фото: АНО "ЛАБИРИНТ" во "ВКонтакте" | Фото: АНО "ЛАБИРИНТ" во "ВКонтакте"

По словам Натальи Карповой, хорошо зарекомендовала себя групповая форма работы - как более эффективная. Тем не менее, предусмотрены и индивидуальные занятия. 180 в коллективе и 360 – наедине со специалистами. Для родителей на протяжении пяти месяцев будут действовать четыре поддерживающих социально-психолого-педагогические группы.

"В программе примут участие как новички, дети, которые не занимались в "Лабиринте" раньше, так и уже опытные, родители которых пишут на страничку организации, поздравляют с победой и запуском проекта. Интересуются, как стать его участником. То есть они нас любят, ждут и продолжают ходить на занятия, потому что видят результаты работы", - подчеркнула Наталья Карпова.

Особенностью проекта стало включение в него лучших практик из всех ранее реализованных программ. А также акцент на исправление именно речевых нарушений, в том числе, посредством нейрокоррекции.

Итогом реализации инициативы станет праздник для детей "В гостях у Говоруна", на котором они покажут, чему научились за время ее проведения. Представят не только новые речевые навыки и умения, но и поделки, рисунки, сделанные своими руками.

Инна Кондрашкина