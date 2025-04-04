Почти тысяча малышей появились на свет в Тюмени в первый месяц весны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

953 новорожденных зарегистрировали в Тюмени в марте. Всего с начала 2025 года поколение юных горожан увеличилось на 2 тыс. 924 малыша, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мартовскую свадьбу сыграли 367 пар. Всего за первый квартал года в Тюмени зарегистрировали 1 тыс. 137 молодых семей - на 139 больше, чем за аналогичный период прошлого года.