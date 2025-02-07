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33 многоквартирника капитально отремонтируют в Ишиме за год

Экономика, 17:43 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Ишиме в 2025 году, сообщает администрация города.

Накануне руководитель Фонда капитального ремонта Тюменской области Константин Самосватов провел здесь совещание с участием подрядных организаций и управляющих компаний.

⁣"Реализуется краткосрочный трехлетний план капремонта домов. В прошлом году в Ишиме отремонтировали 15 домов, запроектировали более 50 конструктивных элементов. В этом году объем больше. Строительно-монтажные работы запланированы на 33 домах, подрядчики обновят 51 конструктив. 45 контрактов мы уже заключили", - отметил Константин Самосватов.

⁣Всего в Ишиме в программу капитального ремонта включены 538 МКД. За 10 лет 376 из них уже обновлены, восстановлено более 1 тыс. 500 конструктивных элементов.

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# Ишим , капитальный ремонт

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