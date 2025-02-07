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Банк России: информация о принудительном переводе на цифровые рубли - фейк

Экономика, 11:30 07 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информация о принудительно переводе всех на цифровые рубли с 1 апреля – фейк. Ложные сообщения распространяются в мессенджерах и соцсетях.

"Авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста. В ближайшие годы при внедрении проекта цифровой кошелек или счет цифрового рубля человек сможет открыть только при желании и только через мобильное приложение своего банка", - подчеркнула управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В связи с этим никаких специальных заявлений об отказе использования цифровых рублей заполнять и относить куда-либо не нужно, в том числе в МФЦ и отделениях Почты России. Эти организации не имеют никакого отношения к открытию счетов цифрового рубля.

Эксперты финансовой сферы рекомендуют пользоваться достоверными источниками. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте в специальном разделе, посвященном проекту Цифровой рубль.

Отметим, Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. В настоящее время проходит тестирование цифровой формы национальной валюты. С сентября 2024 года проект расширили: до девяти тыс. выросло количество участников, до 1,2 тыс. - торговых точек, постепенно будет расти число банков и круг проводимых операций. Цифровые рубли выпускаются в дополнение к наличным и безналичным средствам.

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# Банк России , цифровизация

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