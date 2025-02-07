Казанский предприниматель строит станцию техобслуживания при поддержке региона

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Строительство станции технического обслуживания сельскохозяйственной техники предприятия "Агрофирма Новоселезнево" будет завершено до конца 2025 г. Для реализации проекта инвестор воспользовался льготным займом Инвестиционного агентства Тюменской области.

Общий объем инвестиций составит 110 млн рублей, в том числе 50 млн - господдержка от фонда инвестагентства. Предприниматель создаст 29 рабочих мест.

"В связи с теплой погодой строительство решили не останавливать и в зимнее время. Займ от Инвестиционного агентства позволил своевременно закупить все необходимые строительные материалы для станции", - рассказал руководитель предприятия Акрам Иноятов.

10 инвестиционных проектов находится на сопровождении регионального инвестагентства и администрации Казанского района на начало 2025 г. По итогам прошлого года в муниципальном образовании реализовали пять проектов на общую сумму 48 млн рублей, создано 14 рабочих мест.

Консультации по открытию бизнеса в Казанском районе по телефону 8-922-005-50-10 - директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Казанском и Бердюжском районах Марал Муратова.