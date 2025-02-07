В Тюменской области составили портрет среднестатистического туриста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний возраст туриста, посещающего Тюменскую область, составляет 42-43 года. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Наша аудитория – молодая. Средний возраст – примерно 42-43 года. Это не меняется. Конечно, мы фиксируем большой рост доли семейной аудитории. На портале visittyumen.ru создан отдельный раздел с детьми. Сформулирован серьезный ассортимент предложений", – отметила она.

Мария Трофимова добавила, что регион подходит для массовой целевой аудитории. Здесь комфортная логистика, размещение, широкий ассортимент предложений для отдыха.

Отметим, чаще всего туристы приезжают в Тюменскую область из соседних субъектов: ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Республики Башкортостан. В топ-10 присутствуют и жители Москвы. За год туристы потратили в Тюменской области 37,5 млрд рублей. Больше всего отдыхающие расходуют деньги на питание и размещение, экскурсионные программы, развлечения, сувениры.

Инна Пахомова