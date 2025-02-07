Специализированные медицинские сумки передали на СВО активисты из Нижней Тавды
Модульные медицинские сумки передали для нужд специальной военной операции активисты "Женского движения Единой России" из Нижнетавдинского района.
Сшиты такие аптечки на заказ и укомплектованы всем необходимым для помощи раненым в полевых условиях. Это жгуты, гемостатические и эластичные бинты, бандажи, фиксирующие шины, ножницы, повязки, заживляющий гель, пластыри, противоожоговые средства, салфетки, средства для обработки ран, обезболивающие и противовоспалительные препараты, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
"Наша главная задача - сделать все, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Мы благодарны активисткам из Нижней Тавды, которые вот уже несколько лет подряд собирают значительную сумму на нужды военнослужащих. В Тюмени действует уникальное семейное производство "Тобол-Тура", на котором создается снаряжение и амуниция по тем требованиям, которые есть у бойцов. Там были отшиты десять сумок, которые наполнены в соответствии с пожеланиями военных медиков", - рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России", заместитель координатора проекта "Женское движение ЕР" в регионе Ольга Швецова.
Восемь таких сумок доставят в зону СВО "Офицеры России" под руководством председателя регсовета первичных отделений партии Александра Сукаченко. Снаряжение поступит в распоряжение штатных медиков подразделений, которые защищают границы в Курской области.