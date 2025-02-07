Специализированные медицинские сумки передали на СВО активисты из Нижней Тавды

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Модульные медицинские сумки передали для нужд специальной военной операции активисты "Женского движения Единой России" из Нижнетавдинского района.

Сшиты такие аптечки на заказ и укомплектованы всем необходимым для помощи раненым в полевых условиях. Это жгуты, гемостатические и эластичные бинты, бандажи, фиксирующие шины, ножницы, повязки, заживляющий гель, пластыри, противоожоговые средства, салфетки, средства для обработки ран, обезболивающие и противовоспалительные препараты, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Наша главная задача - сделать все, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Мы благодарны активисткам из Нижней Тавды, которые вот уже несколько лет подряд собирают значительную сумму на нужды военнослужащих. В Тюмени действует уникальное семейное производство "Тобол-Тура", на котором создается снаряжение и амуниция по тем требованиям, которые есть у бойцов. Там были отшиты десять сумок, которые наполнены в соответствии с пожеланиями военных медиков", - рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России", заместитель координатора проекта "Женское движение ЕР" в регионе Ольга Швецова.

Восемь таких сумок доставят в зону СВО "Офицеры России" под руководством председателя регсовета первичных отделений партии Александра Сукаченко. Снаряжение поступит в распоряжение штатных медиков подразделений, которые защищают границы в Курской области.