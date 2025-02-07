Тюменский ученый доказал прямую связь между финансовой грамотностью и доступностью услуг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Позитивное влияние развития цифровой грамотности потребителей на повышение цифровой финансовой доступности доказала профессор кафедры экономики и финансов, доктор экономических наук, руководитель магистерской программы "Финансовая экономика (Финансомика)" Ольга Мирошниченко. Ее статья опубликована в журнале "Финансы: теория и практика", входящем в базы Scopus, RSCI, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В исследовании выявлены факторы, связанные с цифровой доступностью платежных услуг, оказываемых банковским сектором потребителям.

"Доказано позитивное влияние развития цифровой грамотности потребителей на повышение цифровой финансовой доступности. В свою очередь, цифровая финансовая грамотность как элемент финансовой культуры выступает следствием сформированной у потребителей потребности и предоставленной возможности развития цифровых навыков получения финансовых услуг и обеспечения безопасности при доступе к ним с использованием цифровых каналов", - рассказала автор.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного проекта "Математическое и нейросетевое моделирование процесса динамики благосостояния населения Тюменской области при переходе на цифровые технологии в условиях пандемии".