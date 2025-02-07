Три районных центра Тюменской области вошли в число опорных населенных пунктов

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Три населенных пункта Тюменской области – села Абатское, Армизонское и Аромашевское, со всеми близлежащими деревнями и поселками - вошли в число 112 опорных муниципалитетов Уральского федерального округа. Во всех опорных населённых пунктах, рамках реализации федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населённых пунктах" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стартовал в этом году, планируется системное улучшение качества среды для жизни, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

"Опорный населенный пункт", как следует из постановления правительства, это населенный пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

Всего в перечень опорных пунктов вошли 2 тыс. 160 муниципальных образований страны.

Среди них в Челябинской области 40, Свердловской - 29, Курганской - 24, Тюменской - 3, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 12, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4.

Интенсивное развитие инфраструктуры в городах, по словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций.

"Важно подойти к выполнению задач федерального проекта со всей ответственностью, ведь от этого зависит качество жизни людей", – подчеркнул он.

В соответствии с целями проекта, к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по отношению к ситуации 2019 года. Результат будет оцениваться по 15 показателям, среди которых повышение качества дорог и коммунальных услуг, сокращение объёма аварийного жилья, состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений, улучшение сферы общественного транспорта, газификация и другие критерии.