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В Тюменской области с начала года произошло 28 аварий с пешеходами

Общество, 12:53 08 февраля 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

28 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области с начала года. В них погибли шесть человек, еще 28 – ранены. Большинство инцидентов случились в темное время суток, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В этом году мы отмечаем резкое снижение числа ДТП с участием пешеходов, но увеличение смертельных случаев с их участием, особенно в темное время суток. Каждый третий пешеход сбит на пешеходном переходе", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В регионе пройдут рейды дорожно-патрульных служб на пешеходных переходах, а также в местах, где уже были аварии с участием пешеходов, переходящих улицы вне "зебр". Проведут автоинспекторы и профилактические акции с участием волонтеров, юных инспекторов движения и родительского патруля.

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# аварии , ГИБДД по Тюменской области , пешеходы

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