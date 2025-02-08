Диетолог из Тюмени прокомментировала питье теплой воды с лимоном по утрам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Питье теплой воды с лимоном по утрам прокомментировала диетолог из Тюмени. по мнению Марины Утягановой, это действующий способ улучшить пищеварение.

"Фрукт содержит лимонную кислоту, которая способствует выработке желудочного сока, что, в свою очередь, улучшает процесс переваривания пищи. Теплая вода помогает расслабить желудок и кишечник, что также способствует более эффективному перевариванию", — рассказала tmn.aif.ru диетолог-нутрициолог Марина Утяганова.

Также такой напиток помогает утром восполнить запасы жидкости, а это необходимо для поддержания нормального обмена веществ. Лимон, богатый витамином С, поддерживает иммунную систему и улучшает состояние кожи.

"Однако не всем можно пить воду с лимоном. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, а также тем, кто имеет аллергию на цитрусовые или страдает заболеваниями почек, следует избегать этого напитка", - подчеркнула диетолог.

Пить такую воду следует небольшими глотками сразу после пробуждения или за 20 минут до еды.