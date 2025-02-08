В центре "Родник" Тюмени дети учатся водной анимации Эбру

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водной анимации Эбру учатся дети с инвалидностью в Центре комплексной реабилитации "Родник" Тюмени. Этот вид арт-терапии помогает выражать эмоции через творчество, развивает образное мышление и воображение, сообщает Центр.

Современная техника предполагает рисование на поверхности воды с последующим переносом на бумагу. Для этого используется специальный раствор и краски, с помощью которых удается в точности сохранить водные узоры.

Педагоги "Родника" часто применяют в своей работе нетрадиционные техники рисования. По их словам, дети с легкостью принимаются за эксперименты, с удовольствием занимаются творчеством, что способствует гармонизации внутреннего состояния ребенка.